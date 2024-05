C’è tutta un’idea dell’Italia e degli italiani, tutto un modo di concepire la politica, in questa corsa a chiarire che mai e poi mai saranno perseguiti tutti gli evasori fiscali ma solo i cattivoni, mai e poi mai tutti gli abusivisti ma solo chi abusa dell’abusare.

Assieme al diritto va a farsi benedire anche l’italiano, perché non si riesce a essere spudorati fino al punto di esprimersi chiaramente. Leggete questa, contenuta nella bozza di decreto sul condono edilizio: «Le strutture amovibili realizzate durante l’emergenza Covid per finalità sanitarie, assistenziali, educative e mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrare la perdurante necessità».

Capolavoro in italiota per salvare tavoli che occupano marciapiedi e strade, senza pagar le tasse. Anziché regolamentare, consentire e mettere ordine si preferisce condonare e generare disordine.

di Sonia Falleri