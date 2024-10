Conti spiati, Meloni: “Non sono ricattabile”

La premier Giorgia Meloni in un’intervista al Tg5 sull’inchiesta di Bari dei conti spiati: “La mia vita allo scanner ma non troveranno niente”

Giorgia Meloni ha risposto alle domande del direttore del Tg5 Clemente Mimun sul dossieraggio che la vede coinvolta proprio in questi giorni: “Io mi sono data una spiegazione. Poi, chiaramente, spero che una spiegazione ce la dia la magistratura”.

E poi ancora: “Io sono la persona più dossierata d’Italia, le dirò che nel dramma c’è la buona notizia. E la buona notizia è, intanto, che la mia vita è stata proprio passata allo scanner e non si è trovato niente. In questa Nazione ci sono probabilmente gruppi di pressione. I gruppi di pressione non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare che non si può ricattare. E allora, magari tentano di toglierselo di torno con altri strumenti. Temo che non riusciranno”, ha aggiunto Meloni.

Rivolgendosi al direttore Clemente Mimun, la premier ha aggiunto: “Lei ricorda questo fenomeno che noi conosciamo dei ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e li vendono al ricettatore? Io penso che stia accadendo la stessa cosa con il mercato delle informazioni. Penso che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati, che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato. A chi? Questa è la risposta che stiamo aspettando”.

di Margherita Medici