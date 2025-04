Dai follower alle urne. La strampalata visione politica di Rita De Crescenzo – IL VIDEO

Non è il nuovo capitolo della fortunata saga di Cetto La Qualunque, ma la piazza politica del nuovo millennio. Quella in cui una tiktoker annuncia l’intenzione di candidarsi, pur ammettendo candidamente di non capirci nulla. “Farò qualcosa in politica (…) ma non posso dire con chi”. Sono le dichiarazioni di Rita De Crescenzo, sedicente influencer tiktoker che ha presenziato lo scorso 5 aprile alla piazza M5S contro il riarmo in Europa. Consacrata dalle cronache dopo il caso “Roccaraso”, quando un suo reel ha riunito migliaia di follower sulle piste della meta invernale abruzzese. Le immagini dell’invasione, tra le polemiche, hanno stregato social media e televisioni per settimane. L’influencer vuole forse giovarsi dell’effetto Roccaraso?

Potrebbe essere questa la sua intenzione, chiamare alle urne i suoi follower per ritagliarsi una poltrona. Vuole tuttalpiù dimostrare definitivamente che a una realpolitik gli elettori contemporanei ambiscono a una “socialpolitik”. Una politica che parla con le emoji indossa filtri di bellezza e ragiona con gli hashtag. Ne abbiamo una dimostrazione mentre l’influencer, con una punta di orgoglio, si fregia davanti ai microfoni di non conoscere affatto la materia. “Io non ne capisco proprio, non conosco né Conte né altri, mi devo aggiornare un po’ (…) al posto di comprare le armi, devono rimettere il reddito di cittadinanza” aggiunge che a guidare la sua ascesa ci sarà Maria Rosaria Boccia. Finito il “comizio” sul profilo dell’influencer compare una foto che la ritrae accanto al leader dei 5 stelle, peccato che si tratti di un fake generato con l’AI.

La sua presenza alla manifestazione è il sintomo di una tendenza che affonda le sue radici nella storia recente della comunicazione politica. Dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, infatti, i partiti si sono resi conto dell’importanza dei social media come mezzo di comunicazione. Così facendo, l’ondata dei like di anno in anno è tracimata al di fuori degli smartphone e il consenso passa dai social media alle urne. Questo è il nuovo postulato, la formula della Coca Cola che, specie in un paese sempre più individualista, rischia di creare grossi danni. Musi lunghi e pesanti noi non ne vogliamo, e i candidati piacioni, simpatici e “pop” hanno definitivamente la meglio su tutti gli altri.

Tanto che un influencer trova lecito e legittimo usare la sua popolarità in rete per candidarsi, quasi come se fosse una diretta conseguenza logica. Un triste spettacolo che in molti, forse, hanno spesso immaginato, ma al quale nessuno in cuor suo sperava di assistere. Qualora Rita non riuscisse a concretizzare il suo intento, però, a battezzare l’era della politica degli influencer ci hanno pensato i microfoni lì accorsi, pronti a fare da eco alle sue dichiarazioni. Dallo smartphone al telecomando, dunque, serpeggia la tirannia dell’algoritmo e dei big data legittimata da editori e media oggi costretti a usare l’alfabeto dei numeri. E anche se Rita De Crescenzo non si interessa di politica, nel bene o nel male, di numeri ne macina parecchi.

Rita De Crescenzo, che conta oltre 1,8 milioni di follower, è una figura assai controversa dal passato burrascoso. Nata a Napoli nel 1979 è stata coinvolta in indagini per spaccio, ha poi ammesso il consumo di droga ed è stata al centro di polemiche per la sua condotta irrispettosa nei confronti di istituzioni e forze dell’ordine. Tra queste, l’uso di un’ambulanza come taxi e un video nel quale sbeffeggia le forze dell’ordine.

Nel 2017 è stata arrestata per spaccio nell’ambito di un’operazione contro il clan Elia, ma la Corte di Cassazione ha annullato la misura cautelare per mancanza di gravi indizi. Attualmente risulta imputata in un processo su una presunta rete di spaccio risalente a dieci anni fa, anche se si tratta di accuse che la stessa ha sempre negato. Dal 2020 Rita De Crescenzo si è reinventata sui social diventando popolare al punto di guadagnare circa 3mila euro a settimana tra eventi, post e serate.

Di Angelo Annese