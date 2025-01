De Luca: “Il governo ha paura sul terzo mandato. Per me non cambia nulla” – IL VIDEO

“(Sul terzo mandato, ndr.) Non cambia assolutamente nulla, noi andiamo avanti e per quello che mi riguarda la mia posizione non cambia di una virgola”. Le parole del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

“(Sul terzo mandato, ndr.) Non cambia assolutamente nulla, noi andiamo avanti e per quello che mi riguarda la mia posizione non cambia di una virgola”. Sono le parole pronunciate dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha parlato della decisione del governo (“quella del governo è una decisione contra personam, Meloni ha paura di me” ha detto De Luca) di impugnare la legge regionale della Campania sul terzo mandato.

“Il punto di partenza e di arrivo delle mie decisioni non è la carriera romana ma sono le nostre famiglie, la povera gente e i problemi concreti” ha poi aggiunto il presidente della Regione Campania. Dietro di lui, la scritta: “La legge (non) è uguale per tutti”.

È “De Luca Show” in conferenza stampa. E il presidente della Regione Campania cita anche i primi versi di “Ossi di Seppia” di Eugenio Montale.

Servizio a cura di Nicola Sellitti