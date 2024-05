De Luca risponde alla Meloni: “Ci ha comunicato la sua vera identità e noi concordiamo”

È arrivata puntuale la replica del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, protagonista nella giornata di ieri di un siparietto certamente poco edificante per la politica, con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

A Caivano, in occasione dell’inaugurazione del nuovo centro sportivo, la premier avvicinandosi a De Luca gli aveva detto: “Presidente, quella stronza della Meloni”, riferendosi all’epiteto sgradevole utilizzato dallo stesso De Luca pochi mesi fa durante una manifestazione di protesta a Roma.

De Luca ha ammesso di non aver sentito immediatamente l’insulto, tanto da aver risposto (come confermato dal video): “Bene in salute, benvenuta“.

Oggi la replica: “Ho appreso nel pomeriggio dai social della raffinata eleganza con cui si è avvicinata. La Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità e noi non possiamo che concordare ovviamente“, ha risposto ai giornalisti.

Tra ironie e sferzanti frecciatine, continua la battaglia tra due colossi della retorica politica senza esclusione di colpi. Il mondo social ci sguazza, l’immagine della politica meno.

di Raffaela Mercurio