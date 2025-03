Draghi ai parlamentari: “Vedo che guardate l’orologio per cui vi ringrazio per l’attenzione”. E chiude l’audizione – IL VIDEO

Se c’è un cantore e artefice della sovranità europea quello è Mario Draghi. Mentre illustra in Parlamento il suo Rapporto, nota che in tanti guardano l’orologio. E chiude l’audizione

Se c’è un cantore e artefice della sovranità europea quello è Mario Draghi. Mentre illustra in Parlamento il suo Rapporto, nota che in tanti guardano l’orologio. E chiude l’audizione

Se c’è un cantore e artefice della sovranità europea quello è Mario Draghi. Mentre illustra in Parlamento il suo Rapporto, nota che in tanti guardano l’orologio. E chiude l’audizione

Se c’è un cantore e artefice della sovranità europea quello è Mario Draghi. Mentre illustra in Parlamento il suo Rapporto, nota che in tanti guardano l’orologio. E chiude l’audizione

Se c’è un cantore e artefice della sovranità europea quello è Mario Draghi. Oggi, illustrando in Parlamento lo spirito e lo scopo del suo Rapporto, ha sottolineato che sicuramente la sovranità europea comporta una cessione di sovranità nazionale da tutti i Paesi che compongono l’Ue. Ma anche che è la sola sovranità possibile.

Dalla politica monetaria alla difesa, la scelta non è fra avere sovranità nazionale o puntare a quella europea. Ma fra l’avere una fetta della sovranità europea o non avere alcuna sovranità. Il che significa anche non puntare tutto sul surplus commerciale (oggi le esportazioni rappresentano il 50% del nostro Pil). Ma far crescere la domanda interna. Quindi avere un mercato unico con meno ostacoli – per esempio nei capitali e nei servizi – e anche salari più alti.

La decarbonizzazione è nel nostro interesse perché sono nostre tecnologie e… Basta, si è concluso in modo umiliante: «Vedo che guardate tutti l’orologio, per cui vi ringrazio per l’attenzione». Che tristezza.

di Sofia Cifarelli