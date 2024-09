Draghi: “Chi paga meno le donne sa che sta andando contro la Costituzione?”

“Chi paga meno le donne sa che sta andando contro la Costituzione?” Il monito arriva direttamente dall’ex Presidente del Consiglio ed ex governatore della Bce, Mario Draghi, ospite oggi sul palco della Triennale per un evento della kermesse “Il Tempo delle Donne”, organizzata dal @corriere.

Una lunga intervista, in cui il direttore del Corriere, Luciano Fontana ha posto delle domande a Mario Draghi in tema di donne e diritti, senza prima però volgere uno sguardo alle ultime notizie, ovvero, il report sulla competitività della Ue proposto a Bruxelles nei giorni scorsi proprio dall’ex governatore della Bce, che sull’Europa dice: “Deve rimanere padrona del proprio destino. Si vuol essere padroni del proprio destino o no? Affrontare l’espansionismo cinese, l’aggressione russa e quel che succederà negli Stati Uniti in una situazione di autonomia oppure di dipendenza, forse anche di servitù, a un certo punto?”, ha dichiarato Mario Draghi, sul tema delle sfide geopolitiche ed economiche che l’Europa è chiamata ad affrontare – Un libro diceva: noi siamo un giardino, ma fuori c’è la giungla. Ma non è che le liane non si insinuino. L’Europa deve essere padrona del proprio destino”.



Di Claudia Burgio