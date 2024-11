Elezioni regionali: il centrosinistra vince in Umbria ed Emilia-Romagna

Nella corsa alle elezioni regionali, in Emilia-Romagna i risultati sono stati pressoché immediati, con il centrosinistra avanti già con le prime proiezioni Opinio-Rai che vedevano De Pascale avanti (con il 56,8%) su Ugolini (39,4%). De Pascale vince con il 56,73% contro il 40,13% di Ugolini. “Una vittoria emozionante e commovente, un dato straordinario che si profila per il Pd, perno dell’alternativa a queste destre”, ha dichiarato nel suo discorso in diretta su Rainews la leader del Pd, Elly Schlein.



Vittoria che è arrivata anche in Umbria, dopo un testa a testa tra Stefania Proietti (centrosinistra) e Donatella Tesei (centrodestra). La terza proiezione La7 Swg con una copertura al 41% dava Proietti in vantaggio al 49,10%, mentre la governatrice uscente Donatella Tesei al 47,90%; gli altri candidati fermi al 3%. Poi, l’annuncio sui social Youtrend secondo cui “il vantaggio su Tesei è incolmabile”: Proietti avanti con il 51,56%, contro il 45,68% di Tesei.



Dati meno confortanti per quanto riguarda l’affluenza: in Umbria poco sopra il 52% mentre in Emilia Romagna al 46,4%.



Di Matilde Testa