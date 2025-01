Elisabetta Belloni lascia il vertice dei servizi segreti

Elisabetta Belloni ha confermato che non sarà più il capo dei servizi segreti: “Ho maturato questa decisione da tempo ma non ho altri incarichi. Lascerò il posto di direttore del Dis il 15 gennaio”. Belloni era stata nominata il 21 maggio 2021 a capo del Dis, il Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza (che ha tra gli altri il compito di coordinare le due agenzie di intelligence Aise e Aisi). Già il 23 dicembre, il capo del Dis aveva comunicato alla presidente Giorgia Meloni la decisione di voler andare via entro la fine dell’anno. Le è stato poi chiesto di rimanere almeno qualche settimana e lei ha accettato anche per avere il tempo di informare tutti i vertici dei servizi segreti e i relativi uffici oltre ai funzionari del Dis.



La lettera che fissa l’uscita al 15 gennaio é stata consegnata. É possibile che vada a Bruxelles per collaborare con Ursula Von der Leyen ma su questo lei è netta: «Al momento non c’è nulla, lascio e basta».

Non è escluso che il nome del successore arrivi nelle prossime ore, considerando le attuali trattative in corso dell’intelligence per il rilascio di Cecilia Sala.



Di Matilde Testa