Giorgia Meloni, parole importanti

Le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, pronunciate ieri in occasione del Giorno della Memoria 2025 meritano di essere sottolineate.



Avviso a chi risponderà che si tratta solo del minimo sindacale, di parole di circostanza, di un obbligo istituzionale e così andare: dobbiamo pur deciderci, una buona volta, se accogliere con il giusto favore le indicazioni, i gesti, le parole, gli impegni quando arrivano – soprattutto se lungamente attesi e invocati – o limitarci a voler sottolineare sempre gli stessi errori. Le stesse mancanze.



Quali siano le origini culturali e politiche, quale sia il retroterra di Giorgia Meloni non è che debba spiegarvelo oggi. La sua storia è lì, rivendicata con orgoglio e fermezza a ogni piè sospinto. Allora, quando le sento dire (parla il cittadino italiano, null’altro) che la Shoah fu un abominio nazista compiuto con la fattiva collaborazione dei fascisti italiani ritrovo la potenza della verità storica.



Per il pochissimo che può valere, nulla più o meno di quello che scrivevo non più tardi di ieri mattina nel ricordare l’infamia dei bambini e delle bambine cacciati dalle scuole di tutto il regno per effetto delle leggi razziali del 1938.



Parole importanti, parole che andrebbero utilizzate per costruire una base comune, su cui confrontarsi e scontrarsi su tutto, sapendosi dividere con rispetto e coscienza. Ferme restando le fondamenta del nostro Paese e del nostro vivere civile. Inutile aggiungere che in tal senso la mia fiducia resta scarsa.

Di Fulvio Giuliani