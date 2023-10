Gli Usa e noi

Un maestro del diritto del calibro di Maurice Hauriou diceva che là dove c’è potere c’è responsabilità. Ma ciò non vale per i presidenti delle Camere, che del loro operato non rispondono a nessuno. Perché mai? Perché il loro è un potere neutro, arbitrale per così dire. La questione si pose, come si ricorderà, quando il presidente della Camera Gianfranco Fini un giorno sì e l’altro pure prendeva a bersaglio il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi sposando la singolare tesi secondo cui il presidente della Camera nell’esercizio delle sue funzioni a Montecitorio deve affettare la massima imparzialità, ma fuori di Montecitorio – come capo del suo partito – può dire tutto ciò che gli salta in testa. Nonostante questa manifesta anomalia, si convenne che i presidenti delle Camere non possono essere alla mercé della maggioranza parlamentare e si dovette arrivare alla conclusione che per rimuoverli c’è soltanto l’espediente dello scioglimento delle Camere o di una soltanto. Con il risultato che come uno yogurt i presidenti scadranno con la prima riunione delle nuove Camere. A estremi mali, estremi rimedi.

Di Paolo Armaroli