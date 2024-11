I Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) e l’Autonomia Differenziata in Italia

Secondo l’analisi dei LEA per l’anno 2022 fatta dalla Fondazione GIMBE, esistono forti disuguaglianze tra le Regioni italiane. Sei Regioni e la Provincia Autonoma di Bolzano risulterebbero infatti inadempienti secondo il Nuovo Sistema di Garanzia.

La Corte Costituzionale, nel bocciare ieri una parte della legge sull’Autonomia Differenziata, ha stabilito inoltre che i LEP, essenziali per garantire diritti sociali e civili, devono essere definiti con criteri direttivi chiari dal Parlamento e non possano essere modificati semplicemente con un DPCM del Governo. Questa decisione mira a preservare il ruolo costituzionale del Parlamento e a garantire l’uguaglianza dei diritti fondamentali per tutti i cittadini.

di Luca Cavallini