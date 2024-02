I tic della politica e il (gran) pezzo d’Italia dimenticato

Per chi spera in una politica da sottrarre ai massimalismi (a destra come a sinistra), ieri non è stata decisamente una bella giornata

. Il giorno dei commenti alla vittoria del centrosinistra in Sardegna ha superato la facile anticipazione (potete dare un’occhiata a quanto scritto ieri). È andata peggio, perché si è perso completamente il senso della misura. Una vittoria per una manciata di voti in una regione di 1.800.000 abitanti , che a stento ha superato il 50% di affluenza alle urne. La conferma che ammucchiandosi a sinistra per la destra non ce ne sarà più o comunque sarà dura. Peraltro, sin dall’altro ieri mattina, a conteggio dei voti apertissimo –– già da destra si erano levate le lamentatio, puntualmente rafforzate 24 ore fa quando molti hanno notato che unito l’avversario può fare ancora paura. Fermiamoci un attimo, per evitare di essere sommersi da commenti di parte:Non facevamo il tifo e non lo facciamo tuttora, il curriculum della neo presidente è di tutto rispetto e questo è estremamente piacevole.. Per un paio di giorni le frasi a effetto saranno buone (si veda quella sui manganelli, tirata per i capelli e perfetta per approfondire faglie nel nostro Paese di cui non sentiamo alcun bisogno, come provato a spiegare nei giorni scorsi),. Qui non si tratta si tratta di difendere questo o quello (Giorgia Meloni in primis),. Questo, però, lo scrivevamo mesi fa, non abbiamo aspettato la sorpresa in terra sarda. Erano convinti di vincere sempre comunque e si è visto il risultato, come puntualmente accade da 15 anni a questa parte in Italia.Che però a sinistra si cancelli d’un tratto qualsiasi ragionamento su un’area genuinamente progressista e non massimalista fa venire i brividi. Possibile che si debba scegliere fra un centrodestra sempre più destracentro e un’alleanza-ammucchiata a trazione Cinque Stelle o Pd travestito da quest’ultimo? Siamo proprio certi che tutto il Paese, la grande Italia moderata, dell’equilibrio, del raziocinio, del lavoro e dell’impegnoPer chi spera in un domani da sottrarre ai massimalismi (a destra come a sinistra), ieri non è stata decisamente una bella giornata. di Fulvio Giuliani