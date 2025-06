La manifestazione per Gaza a Roma. Schlein: “Stop al massacro dei palestinesi”. Conte: “La piazza dell’umanità contro lo sterminio” – IL VIDEO

Politici, personalità di spicco, cartelli, striscioni, cori, anche il “Guernica” (il celebre dipinto di Pablo Picasso, contro la guerra) sulla bandiera della Palestina. Tutto questo e tanto, tanto altro alla manifestazione per Gaza a Roma.

Gli organizzatori della manifestazione rendono noto che sono presenti “più di 300.000” persone.

La manifestazione per Gaza a Roma, Elly Schlein: “Stop al massacro dei palestinesi”

“È un’enorme risposta di partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. È un’altra Italia che non tace, come fa il governo Meloni”. Sono le parole pronunciate da Elly Schlein all’inizio della manifestazione per Gaza che è partita da piazza Vittorio a Roma.

“È un’Italia che vuole il riconoscimento dello Stato palestinese ed questa è l’Italia che vogliamo” aggiunge Schlein.

Le dichiarazioni di Giuseppe Conte: “Questa è la piazza dell’umanità contro lo sterminio”

“Questa è la piazza dell’umanità contro lo sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che stanno facendo finta di non vedere e ancora oggi balbettano” afferma Giuseppe Conte al corteo per Gaza. E prosegue: “Ci sono misure concrete nella nostra mozione unitaria, da cui parte questa iniziativa e la presenza di tantissimi cittadini oggi è il segno che l’opinione pubblica e i cittadini italiani non ci stanno più. Stop a questo sterminio”.

di Giacomo Chiuchiolo