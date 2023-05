La stampa che non “legge” più il Paese

Ieri ci siamo chiesti dove stia andando il Partito democratico di Elly Schlein , sottolineando la vaghezza del programma politico della segretaria, l’incapacità di entrare in sintonia con un elettorato che non sia quello più prossimo, considerato in qualche misura esclusivo. Eletto, ma nel senso di “popolo eletto”, perché di vincitori nelle urne del Pd non se ne vedono da un po’…

Per completare il ragionamento, riteniamo sia opportuno riflettere anche su come sia stata presentata al Paese questa leadership. Per essere brutali: non è che qualcuno sia stato indotto a credere di essere un fenomeno prima del tempo?

Leggendo i giornali e ascoltando i talk delle ultime 36 ore, è un de profundis generalizzato per la Schlein e la sua linea politica, che come scrivevamo solo ieri in realtà non è mai nata. Pertanto, non può neanche essere tramontata, perché semplicemente non ha mai visto sorgere il sole.