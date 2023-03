L’alta velocità non è un capriccio

A Eboli si tratta di scavare un tunnel sotterraneo che comporterebbe la demolizione di una cinquantina di case. Altrove invece si protesta perché il percorso previsto prevede l’attraversamento di aree interne escludendo quella costiera, penalizzando quindi le zone più turistiche. In tutto sono più di una trentina i Comuni campani, lucani e calabresi che si oppongono al progetto. Tutto legittimo, naturalmente. Però c’è un però. Basta guardare che cosa succede laddove l’Alta Velocità è arrivata: le tratte Roma-Milano, Milano-Torino, Milano-Bologna. Città che oggi si raggiungono con una facilità impressionante e questo a tutto vantaggio di chi si sposta per lavoro, ma anche dei turisti e di conseguenza di quanti, in quelle città, hanno delle attività economiche. Insomma, la rapidità negli spostamenti è un fattore determinante di crescita. Non si può non tenerne conto nel valutare pro e contro. Anche perché quanto appena scritto non vale invece per altre zone del Paese, in particolare proprio quelle che dovrebbero essere toccate dal prolungamento dell’Alta Velocità. Oggi raggiungere alcune zone è un’impresa di sicuro snervante e in molti casi l’unica vera opzione rimane quella del viaggio in automobile, che comporta un maggior danno per l’ambiente.