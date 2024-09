“Il mio nemico non è la magistratura ma la politica ipocrita”: le parole di Toti

“Il vero nemico della politica non è la magistratura, ma la politica stessa che ha costruito la gabbia in cui si è rinchiusa. Io per provare a cambiare questa politica ho fatto quanto potevo e ho pagato di persona”. Lo scrive l’ex presidente della Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook.

Parole che arrivano dopo la decisione di ricorrere al patteggiamento per due anni nell’ambito del procedimento in cui è accusato di corruzione impropria e di violazione della legge sul finanziamento dei partiti. Una misura che gli eviterebbe il processo ma risulterebbe mite rispetto al clamore suscitato negli ultimi mesi. “In giornate come queste», ha perciò scritto Toti, “torni a casa, ti guardi allo specchio e ti chiedi se hai fatto la cosa giusta“.

E poi conclude: “Se al mugugno sommesso, o peggio, al sorriso a mezza bocca di chi spera di prendere il posto dell’inquisito di turno non subentrerà il coraggio di cambiare allora – prosegue – avanti il prossimo, come dice una nota canzone, gli lascio il posto mio“.

di Ruggero Fontana