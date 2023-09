Le Pen: “Salvini unica scelta possibile. Guai ai leader che non colgono allarme”

Marine Le Pen, leader del Rassemblement National, scende al fianco della Lega e auspica il ritorno dello stop agli sbarchi. “Eravamo orgogliosi della Lega e di Salvini quando difendeva i porti. Aspettiamo con il vostro successo che quel momento torni per l’Italia ma anche per la Francia, perché guai a quei leader che non si rendono conto dei segnali di allarme che rappresentano i massicci arrivi a Lampedusa” dice dal palco di Pontida mettendo in guardia l’Italia e l’Europa dalla “ondata migratoria oggi organizzata”.

“Noi difendiamo i nostri porti, come così brillantemente ha fatto Matteo con così tanto coraggio e combattività quando aveva il potere di farlo. Allora l’Europa intera guardava all’Italia con ammirazione e noi come alleati eravamo orgogliosi di Salvini e della Lega. Aspettiamo che quel momento ritorni”

E aggiunge, tra gli applausi dei militanti del Carroccio, “Guai a quei popoli i cui leader non prendono immediati provvedimenti per far fronte a questa sfida gigantesca, e a quelli che per giustificarsi dicono che non c’è alternativa. Voi avete dimostrato e incarnato la volontà politica di cui l’Europa ha bisogno, avete dimostrato che ci sono ancora europei disposti a difendere la nostra cultura e la nostra civiltà” conclude Le Pen.