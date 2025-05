“Spes contra spem”(la speranza contro la speranza), amava ripetere il politico italiano Marco Pannella. Una locuzione latina che traduceva così: “Siate speranza. Agite. Che avere solo speranza, restando inerti, non ce lo possiamo permettere”. Tra le sue iniziative e numerose battaglie, vi era quella di costruire una formazione politica transnazionale. Uno tra i progetti più lungimiranti di Pannella. Ed è proprio questa sua eredità uno dei princìpi cardine del manifesto politico dell’Associazione “Europa radicale”. Financo l’obiettivo finale di questa neo-nata (18 gennaio 2025) realtà politica: dare corpo all’intuizione pannelliana dell’”Organizzazione mondiale delle Democrazie”.



Per farlo, i fondatori e membri del consiglio direttivo dell’Associazione, Igor Boni, Lorenzo Strik Lievers, Federica Valcauda e Chiara Squarcione, hanno deciso di organizzare una mobilitazione nel fulcro dell’Europa di oggi: l’Ucraina. “L’Europa rinasce a Kyiv”, questo il titolo della manifestazione di Europa Radicale che invita parlamentari, cittadini, partiti ed associazioni europee ad essere presenti il 9 maggio nella capitale ucraina nel giorno dell’Europa. Il fine è costruire un evento che dia pieno senso e significato ad un’Europa che voglia rinascere. Perché, come dichiarato dagli stessi organizzatori: “Tutto serve in questo periodo tranne che essere ambigui”. Per difendere i valori occidentali, l’Europa e persino l’Ucraina. Paese, oggi, divenuto baluardo della resistenza europea.



Di Claudia Burgio