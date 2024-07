“Macron deve far governare noi”, così Mélenchon dopo i primi risultati degli exit poll

“Macron deve far governare noi, subito salario minimo e no riforma delle pensioni”, queste le prime parole di Jean-Luc Mélenchon, subito dopo l’annuncio dei primi risultati degli exit poll, proclamando che “Il Nuovo Fronte Popolare deve governare. I francesi hanno respinto la soluzione peggiore”. In attesa di dati più certi, Emmanuel Macron invita alla prudenza: “Il voto non risponde alla domanda su chi governerà”, ha dichiarato, congratulandosi allo stesso tempo con il blocco centrale.

Secondo i primi exit poll, infatti, la formazione centrista che fa capo a Macron avrebbe ottenuto fra i 150 e i 180 seggi, dietro solo al Fronte Popolare guidato da Melenchon con 180-215 seggi e davanti a Le Pen con 120-150.

Durissime le parole di Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National: “Un’alleanza del disonore getta la Francia tra le braccia dell’estrema sinistra di Jean-Luc Melenchon”, ha dichiarato, “Macron ha spinto il Paese nell’instabilità. Questa sera tutto comincia” ha detto e ripetuto.

Di Claudia Burgio