Marcello Dell’Utri: sequestrati 19milioni di euro

Sequestrati circa 19milioni di euro a Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia e fedelissimo di Berlusconi: non avrebbe dichiarato i bonifici ricevuti dal Cavaliere

Sequestrati in via preventiva di circa 19milioni di euro a Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia e fedelissimo di Silvio Berlusconi: secondo l’accusa non avrebbe comunicato, in quanto condannato per concorso esterno in associazione di tipo mafioso, le variazioni del reddito per un ammontare di oltre 42 milioni e mezzo. E violando, così, la legge Rognoni-La Torre sulle misure antimafia.

Il provvedimento è stato disposto dal gip di Firenze della procura distrettuale antimafia all’interno di un’indagine ad ampio coordinamento investigativo portata avanti dalla Direzione nazionale antimafia per individuare i mandanti esterni delle stragi continentali della stagione 1993-1994.

Secondo Adnkronos, Marcello Dell’Utri non avrebbe dichiarato proprio i bonifici ricevuti da Silvio Berlusconi, pagamenti che l’allora leader di Forza Italia versò a Dell’Utri una volta condannato con decisione passata in giudicato, in seguito alla sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio 2014 per il reato di concorso esterno nel delitto di associazione di tipo mafioso.

di Margherita Medici