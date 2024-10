Mattarella firma la manovra economica sul taglio del cuneo fiscale

Oggi, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato il provvedimento della manovra economica di bilancio 2025 che estenderà i benefici degli effetti del taglio del cuneo fiscale. Ma non solo. All’interno del testo, composto da 144 articolo, vi sono anche misure che riguardano il riordino delle detrazioni, le norme sulle pensioni e quelle sulla revisione della spesa.



“La manovra – ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, farà salire da 35mila a 40mila la soglia di reddito, interessando, così, 1,3 milioni di lavoratori in più rispetto ai 13 già toccati dalla misura attualmente in vigore”. Il testo ora è atteso in Parlamento.

Di Matilde Testa