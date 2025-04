Mattarella ricoverato per l’impianto di un pacemaker: intervento programmato

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma, nel reparto di cardiologia. Si tratta di un ricovero programmato da tempo, il capo dello Stato nel pomeriggio aveva incontrato il presidente del Montenegro e aveva rispettato gli impegni dell’agenda di giornata. Il presidente Sergio Mattarella verrà sottoposto a un intervento per l’impianto di un pacemaker. Le sue condizioni «non destano preoccupazioni».

Immediati gli auguri di pronta guarigione arrivati al Quirinale. «Forza presidente, torna presto! Ti aspettiamo» il messaggio del presidente del Senato Ignazio La Russa, che in caso di indisponibilità del presidente della Repubblica ne fa le veci. «Auguri di pronta ripresa a nome di tutta la comunità di Azione» scrive sui social Carlo Calenda, presto seguito da Matteo Renzi: «Forza presidente, tutti con te». «Auguri di pronta guarigione e grazie per il prezioso lavoro che svolge giorno per giorno» le parole di Giuseppe Conte a nome del M5S.

Di Umberto Cascone