Meloni alla Camera prima del Consiglio europeo: “A Fitto portafoglio da mille miliardi. L’Italia continua a sostenere l’Ucraina”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustra alla camera – prima del Consiglio europeo del 19 dicembre – la “road map” del governo.

Di seguito, le dichiarazioni della premier:

Raffaele Fitto

“Al commissario europeo Raffaele Fitto, persona stimata e perbene, è stato affidato un portafoglio importante, da oltre mille miliardi di euro. Posso dire, quindi: “Missione compiuta”». E poi: «La nomina di Fitto è adeguato al peso della nostra nazione in Europa, è un risultato che conferma la centralità dell’Italia”

La stabilità del governo

“La nostra straordinaria condizione di stabilità” rispetto “alle turbolenze politiche» di varie nazioni in Europa è «un importante capitale”. È “interesse nazionale” sottolinearlo. E aggiunge: “Si tratta di una carta preziosa da giocare a livello europeo”.

La guerra in Ucraina

Meloni ricorda la linea di credito da 50 miliardi per Kiev: “un prestito che sarà presto erogato. Un successo della presidenza italiana al G7”. “Desta preoccupazione l’aggressione russa. L’Italia continua a sostenere finanziariamente e militarmente” le iniziative a sostegno dell’Ucraina. È necessario difendere “il diritto internazionale”. La presidente del Consiglio: “Non c’è convenienza per noi a vivere in un mondo sopraffatto dalle armi”. E ancora: “L’Italia continuerà a fare la propria parte nel rispetto delle sanzioni” contro la Russia. Meloni incontrerà Zelensky prima del vertice europeo: “Un’occasione importante per discutere del futuro del conflitto”

La caduta del regime di Assad

“La caduta del regime di Assad è una buona notizia, giustamente celebrata dalla popolazione siriana dopo oltre un decennio di guerra civile. Le forze ribelli che si sono affermate sono eterogenee, hanno una diversa estrazione e interessi potenzialmente contrastanti. C’è ovviamente preoccupazione per il futuro della nazione. L’Italia, l’unica tra le nazioni del G7 ad avere un’ambasciata aperta a Damasco, è pronta a interloquire con la nuova leadership siriana, ovviamente in un contesto di valutazioni e azioni condiviso con i partner europei e internazionali”.

Donald Trump

“Serve un approccio pragmatico con l’amministrazione Trump” cercando di “evitare diatribe” sul tema del commercio.

L’accordo Ue-Mercosur

“In assenza di garanzie” idonee per alcuni settori – come ad esempio l’agricoltura – “non ci sarà il sostegno dell’Italia” sull’accordo Ue-Mercosur, tale accordo deve “offrire garanzie di crescita anche al mondo agricolo”.

I flussi irregolari e i rimpatri

I flussi irregolari sono diminuiti del 60% e “occorre continuare in questa direzione. Consideriamo improcrastinabile una revisione sulla politica dei rimpatri”.

L’Italia ospiterà la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina

“Il 10-11 luglio 2025 l’Italia ospiterà la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina, importante evento sul quale il Governo è già a lavoro e per il quale conta sul sostegno di tutte le forze politiche”.

L’Ue, l’elettrico e l’automotive che collassa

Le cause all’origine della crisi dell’automotive “sono diverse e tra queste c’è certamente l’aver imposto un modello di decarbonizzazione basato unicamente sull’elettrico che, se fosse confermato, rischierebbe di portare al collasso l’intera industria automobilistica europea”. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo”.

Stop alle multe contro le aziende costruttrici

Nel settore dell’automotive “chiediamo la sospensione delle multe per le aziende costruttrici perché stanno già portando alla chiusura di molti stabilimenti e, nel medio periodo, ci poniamo l’obiettivo di riaprire il capitolo della neutralità tecnologica rendendo utilizzabili le tecnologie per ridurre le sostanze inquinanti”.

di Mario Catania