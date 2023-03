Meloni contro Bonelli: “Non sono mica Mosè!”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto al’On. Bonelli che, durante la seduta in Camera dei deputati, ha portato dei sassi dell’Adige a testimonianza della siccità che affligge il nostro Paese.

“Collega Bonelli, credo che lei non intenda dire che che in pochi mesi ho prosciugato l’Adige. Neanche fossi Mosè! La ringrazio per attribuirmi poteri che non ho”.