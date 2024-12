Meloni convoca per domani vertice di governo sull’Albania

Al termine del vertice Nord-Sud tenutosi a Saariselka, in Lapponia, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha comunicato di aver convocato per domani una riunione sul tema dell’Albania: “Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali Paesi siano sicuri, mentre i giudici possono entrare nel singolo caso, non disapplicare tutto”, ha dichiarato.



“Abbiamo avuto problemi di interpretazione sulle nuove regole, le stiamo superando – ha aggiunto il presidente – bisogna pensare fuori dagli schemi: l’Italia è stata la prima a fare un accordo con un Paese extra Ue. Penso che sia un nuovo modo di affrontare il problema dell’immigrazione”.



Per Meloni il vertice in Lapponia mostra che “il mondo è cambiato” e che l’iniziativa “preziosa” andrebbe ripetuta in futuro perché per l’Ue ci sono diverse sfide , ma due in particolare: la sicurezza dei cittadini e la difesa. “Vogliamo difendere i confini esterni e non permetteremo alla Russia o alle organizzazioni criminali di minare la nostra sicurezza – ha aggiunto – dobbiamo capire che la minaccia è molto più grande di quanto immaginiamo, riguarda la nostra democrazia, la strumentalizzazione dell’immigrazione o quanto sta succedendo in Africa. Dobbiamo garantire la sicurezza e non si tratta solo del campo di guerra in Ucraina, dobbiamo essere preparati”.



Dopo l’assoluzione del Viceministro ha detto: “Mi pare un fatto che l’oggetto fossero le scelte politiche di Salvini, più che effettivi reati. La giurisdizione è stata usata per condizionare la politica, ma sia io che Salvini siamo contenti del lavoro che svolge l’ottimo ministro dell’Interno”.



Sui rapporti con gli Stati Uniti: “Io non penso a cosa l’America possa fare con noi ma a cosa noi possiamo fare per noi stessi. Dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza e abbiamo bisogno di strumenti, abbiamo differenti punti di partenza, dobbiamo incontrarci a metà strada. Sull’Ucraina Aspetterei a capire esattamente quale sia la volontà del nuovo presidente degli Stati Uniti”. Trump ha però chiesto di aumentare i contributi alla Nato fino al 5% del Pil di ciascun Paese. “Dobbiamo fare tutti di più per garantire che il pilastro della Nato si rafforzi perché resta la pietra miliare della sicurezza e della difesa. Dobbiamo essere capaci non solo di guardare al fianco orientale, ma anche ad altri luoghi” , ha risposto Meloni, ma “molto dipende dagli strumenti che possiamo mettere sul tavolo“.



Di Matilde Testa