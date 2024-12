Migranti in Albania, dopo il vertice Meloni conferma: “Avanti con soluzioni innovative. L’Europa è con noi”

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito che il governo non farà nessun passo indietro, anzi, si preparerà a far ripartire i trasferimenti oltre l’Adriatico, forse già da metà gennaio. Due le novità: la sentenza della Cassazione del 19 dicembre, che riconosce al governo il diritto di fissare l’elenco dei Paesi sicuri sulla base del quale si concede l’asilo, e poi il passaggio dall’11 gennaio della competenza sulla convalida dei trattenimenti dai giudici di sezione, finora respinti alle Corti d’appello.



Nel vertice, convocato da Meloni, la gestione dei flussi è rimasto il centro del tema discusso insieme al ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a quello dell’Interno, Matteo Piantedosi, a quello della Difesa, Guido Crosetto, degli Affari europei Tommaso Foti e al sottosegretario alla presidenza Alfredo Mantovano.



“Anche alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione — è scritto nella nota diramata subito dopo — il vertice ha ribadito la ferma intenzione di continuare a lavorare, insieme ai partner Ue e in linea con le conclusioni del Consiglio europeo dello scorso 19 dicembre, sulle cosiddette “soluzioni innovative” al fenomeno migratorio“. Piu diretto Tajani: “Andremo avanti per contrastare i trafficanti di esseri umani, per il rispetto delle norme comunitarie. Le soluzioni innovative sono state e vengono apprezzate da altri Paesi”.



Di Claudia Burgio