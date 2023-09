Napolitano, camera ardente al Senato: le dichiarazioni dei politici

La camera ardente del Presidente Emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è stata aperta oggi al Senato alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella e del presidente del Senato La Russa.

Tra i politi presenti, oltre al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Piero Fassino, Maurizio Gasparri, Maurizio Landini e Roberto Gualtieri.

I funerali si svolgeranno martedì prossimo alle ore 11:30, nell’Aula della Camera dei Deputati – Palazzo Montecitorio, con una cerimonia laica e saranno trasmessi in diretta televisiva su Rai 1 e su maxi-schermi appositamente predisposti in Piazza del Parlamento, così in una nota di Palazzo Chigi.

Immagini a cura di Giacomo Chiuchiolo