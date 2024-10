Polizia razzista, really?!

“Profilazione razziale” durante le attività di controllo e indagine, soprattutto nei confronti di rom e persone di origine africana. È pesante quanto scritto dall’Ecri, l’organismo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, aggiornato ad aprile 2024. Un rapporto che sottolinea come da parte delle forze dell’ordine nel nostro Paese ci sarebbe un diverso atteggiamento, che sfocia quasi nel razzismo, nei confronti delle suddette etnie. Parole che hanno scatenato le reazioni del Governo ma anche del Presidente della Repubblica. Ora, che nel numero di cittadini controllati o fermati vi sia una predominanza di un’etnia rispetto all’altra, è possibile. Da qui a sostenere che questo sia il prodotto di un atteggiamento discriminatorio delle forze dell’ordine ce ne passa. Soprattutto, è veramente grave sostenerlo, nei confronti di chi con stipendi non certo da nababbi rischia ogni giorno la vita in strada. Giustamente i sindacati di polizia hanno sottolineato che ciò che viene perseguito è il reato. Non certo l’etnia. Ma davvero nel 2024 è ancora necessario ribadirlo?

Personalmente ho avuto la possibilità di girare in diverse regioni d’Italia, in quartieri difficili, in zone degradate. Di avere a che fare con chi, a fatica e con costanti carenze di organico, cerca ogni giorno di garantire la sicurezza. E non mi è mai capitato di vedere atteggiamenti con una qualche connotazione razziale, da parte delle forze dell’ordine. Che anzi, oggi sono sempre più attente a intervenire in modo ineccepibile, visto quello che rischiano se non lo fanno. Visto che oggi tutto viene filmato, visto che oggi anche per loro passare dalla parte del torto è un attimo. E mentre purtroppo spesso chi delinque dopo qualche ora torna libero, l’agente che commette un qualsiasi tipo di errore, anche solo supposto, si ritrova a fare i conti con conseguenze spesso serie. Giusto, che chi indossa una divisa agisca in modo ineccepibile. Giusto, perché rappresenta lo Stato. Ma questi uomini e queste donne rischiano ogni giorno. Non serve delegittimarli oltre.

di Annalisa Grandi