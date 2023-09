Provò ad essere re della Repubblica

Giorgio Napolitano s’iscrisse giovanissimo alla corrente “migliorista”, cioè riformista, del Pci. Lui e Giorgio Amendola, ‘o Sicco e ‘o Chiatto nel vernacolo napoletano, facevano coppia fissa. In omaggio al cosiddetto centralismo democratico, il Nostro però si adeguò sovente alle decisioni più controverse del partito. Ma ebbe molto più tardi l’onestà intellettuale di prenderne le distanze. Plaude nel 1956 ai carri armati sovietici che spengono l’insurrezione ungherese. Ma poi comprende le ragioni di quanti, come Antonio Giolitti, lasciarono il Pci per protesta. Enrico Berlinguer, del quale Napolitano è stato uno stretto collaboratore, pretende la testa dell’incolpevole Giovanni Leone.

Ma poi, molto tempo dopo, Napolitano dà atto al presidente dimissionario «di un operato corretto e rigoroso». E ancora. Ammette l’amnesia del Pci sulle foibe. Rivisita il Sessantotto, «forza vitale, insieme a schematismi e a furori». E alla vedova Anna scrive che Bettino Craxi «pagò con una durezza senza eguali» le sue responsabilità. Sarà il primo comunista a sbarcare negli Stati Uniti. Deputato dalla seconda legislatura e capogruppo dal 1981 al 1986, deputato europeo, presidente della Camera dal 1992 al 1994, ministro dell’Interno nel primo governo Prodi, senatore a vita nominato nel 2005 dal presidente Ciampi, l’anno dopo Napolitano è eletto alla suprema magistratura dello Stato. Il segretario Fassino puntava su D’Alema, un ‘antipatizzante’ come Renzi. Ma diversi grandi elettori non gli perdonarono il memorabile detto secondo il quale il Pci era un partito circondato da undici virus. Così l’ebbe vinta Napolitano, sostenuto dall’intera sinistra. Non fu una marcia trionfale, perché al quarto scrutinio raggranellò soltanto 543 voti. Ma il suo messaggio d’insediamento del 15 maggio 2006 la dice lunga. Condanna il «clima di pura contrapposizione e di incomunicabilità». Ed è ecumenico all’ennesima potenza, tanto da citare personaggi che un tempo aveva avversato. Come Antonio Segni, Gaetano Martino, Benedetto Croce, Luigi Einaudi e perfino Alcide De Gasperi, che in caso di vittoria alle elezioni del 18 aprile 1948 Togliatti avrebbe preso a calci nel fondo schiena.