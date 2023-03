Putin a Xi: “Guardiamo con interesse alle proposte della Cina”

“Guardiamo con interesse alle proposte fatte dalla Cina per risolvere la crisi in Ucraina” ha detto Putin incontrando al Cremlino Xi Jinping



“Guardiamo con interesse alle proposte fatte dalla Cina per risolvere la crisi in Ucraina”, ha detto il presidente russo Putin dopo aver accolto al Cremlino il suo omologo cinese Xi Jinping che è arrivato oggi a Mosca per una visita di due giorni.

Si tratta del suo primo viaggio all’estero da quando ha ricevuto il terzo mandato. “La Cina e la Russia sono buoni vicini e partner affidabili”, ha detto Xi al sul arrivo nella capitale russa, citato dall’agenzia Ria Novosti, aggiungendo che il suo viaggio servirà “per lo sviluppo dell’interazione strategica e la cooperazione pratica” fra i due Paesi.

“Sono fiducioso che la visita sarà fruttuosa e darà nuovo impulso allo sviluppo sano e stabile delle relazioni Cina-Russia di partenariato globale e cooperazione strategica in una nuova era”, ha sottolineato il leader cinese, secondo cui Russia e la Cina intendono lavorare insieme per promuovere il “multilateralismo” e la “governance globale in una direzione più giusta e razionale”, sulla base dei principi delle Nazioni Unite.

Di particolare rilievo il riferimento agli obbiettivi: “I nostri Paesi condividono i medesimi obbiettivi o in parte simili. Possiamo collaborare per raggiungerli“, ha detto il presidente cinese che si è rivolto a Putin chiamandolo “caro amico”, e dicendosi convinto che il suo collega russo sarà sostenuto anche nelle prossime elezioni.