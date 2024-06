Risultati I° Instant Poll: Fratelli D’Italia primo partito oltre risultato 2022. Bene il PD

Si riduce la distanza con il PD. Forza Italia in vantaggio sulla Lega, Movimento 5 Stelle in calo

Secondo il I° Instant Poll di YouTrend, realizzato per Sky Tg24: Fratelli d’Italia si conferma come primo partito in Italia, si riduce la distanza con il Pd. FI in vantaggio sulla Lega, M5S in calo.