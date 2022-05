L’Italia ha un ruolo e non si sottrae alle proprie scelte

Mario Draghi porta consiglio. Parlando ieri senza infingimenti ai parlamentari italiani, il capo del governo ha delineato il puzzle che la guerra di Putin all’Ucraina si porta appresso. Draghi ha messo in fila, senza omissioni, la complessa situazione geopolitica attuale e la strada per uscirne con la sconfitta dei russi. Pezzo dopo pezzo, non perdendo mai di vista il fine, ovvero che la pace (quando arriverà) non potrà che essere quella condivisa e considerata tale dall’Ucraina.

Oltre all’invio delle armi necessarie alla resistenza di Kiev e dell’intero Paese, in queste ore la politica occidentale – e su questo Draghi è in prima linea con il suo attivismo internazionale – va costruendo una trama diplomatica e negoziale per isolare la Federazione Russa. Le tessere di questo mosaico sono tante. Ci sono la Cina e l’India, la Turchia e la Libia. Ne fa parte la battaglia del grano contro il rischio della fame per milioni di persone oltre al gas, alla questione energetica e al programma di una difesa comune europea. Tutto si tiene – il nostro giornale lo va scrivendo da settimane – in quest’epoca di cambiamenti storici e di guerra in Europa.

Draghi non si sottrae e ad Ankara continuerà a comporre il puzzle che comprende, arrivando al Mediterraneo, anche la situazione in Libia. Adesso sono in molti in Italia a ritenere la stabilizzazione del Paese africano necessaria pure nel quadro negoziale più ampio della guerra in Ucraina e d’una pace possibile. Noi lo scriviamo da tempo e Draghi lo ha sempre pensato. Il lavoro con il francese Macron prima e poi il suo colloquio con Biden sulla Libia per chiedere un contributo americano alla stabilizzazione sono i segni politici più evidenti di una consapevolezza che il presidente del Consiglio nutre da sempre: da una Libia nel caos può innescarsi una crescita esponenziale del fenomeno migratorio aggravata pure – in tempi di guerra – dal rischio della fame in Africa a causa della crisi degli approvvigionamenti alimentari, a cominciare dal grano. Anche questo tassello Draghi ha voluto mettere in luce nel suo discorso di ieri. Un ragionamento dal quale non potevano mancare i temi del gas e dell’energia così come quello della difesa comune europea.