Sangiuliano intervistato dal Tg1, Boccia prepara i pop corn

Dopo giorni in cui il caso Sangiuliano-Boccia ha tenuto banco, è arrivata la lunga – e tanto discussa – intervista del ministro della cultura al Tg1. “Avevamo una relazione che attiene alla sfera affettiva. Ma non sono ricattabile: non ho mai speso soldi pubblici”, ha dichiarato, mostrando anche alcuni estratti conto. “Lo riaffermo categoricamente che mai un euro del ministero è stato speso per la dottoressa Boccia. I suoi viaggi li ho pagati da me con la mia carta di credito personale”, e per questo il ministro ribadisce di non essere ricattabile. “In una funzione pubblica – aggiunge – si è ricattabili se si è usato impropriamente il denaro pubblico”.

Nonostante la sua ferma posizione e considerando il polverone sollevatosi in questi giorni, oggi Sangiuliano ha presentato le sue dimissioni alla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la quale le ha prontamente respinte.

Intanto, la collaboratrice Boccia pubblica una storia sul suo profilo Instagram con i popcorn e il logo del Tg1, della serie “a buon intenditore poche parole”, mentre il Pd protesta per l’uso improprio, ovvero “privato”, della tv pubblica.



Di Claudia Burgio