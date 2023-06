Silvio Berlusconi nuovamente ricoverato al San Raffaele

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è stato nuovamente ricoverato all’ospedale San Raffaele. Era stato dimesso il 19 maggio scorso dopo 45 giorni di ricovero. Lo spiegano fonti qualificate.

“Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano per l’esecuzione di accertamenti programmati in relazione alla nota patologia ematologica”.

E’ quanto si legge nel bollettino diramato dall’ospedale di via Olgettina sulle condizioni del leader di Forza Italia