Telefonata Meloni – Schlein. Approvata la mozione per il cessate il fuoco immediato

La Camera approva con 128 voti favorevoli, 159 astenuti e nessun contrario, la mozione presentata dal PD per il cessate il fuoco immediato

Giornata di incontro telefonico per il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e la segretaria del PD, Elly Schlein. Al centro delle chiamate, la situazione in Medio Oriente. La Camera ha infatti approvato con 128 voti favorevoli, 159 astenuti e nessun contrario, la mozione presentata dal PD. In particolare il Governo dà l’ok al punto in cui si chiede di “sostenere ogni iniziativa volta a perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza“.

“Questo è un momento molto importante perché il Parlamento ha approvato il primo punto della nostra mozione così come riformulato, per chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario, e di questo siamo molto felici. Avevamo presentato questa mozione per scuotere il dibattito nel Paese e favorire un avanzamento del Parlamento”, ha dichiarato Elly Schlein.

Già questa mattina a Radio1, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha parlato di “reazione sproporzionata” da parte di Israele: “Ci sono troppe vittime che non hanno nulla a che fare con Hamas. Bisogna puntare alla liberazione degli ostaggi e far sì che cessi la violenza degli attacchi israeliani”.

Di Claudia Burgio