Ue, Meloni al Senato: “Italia modello su migranti”. Appello all’unità su Fitto

Le dichiarazioni della premier Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Le parole per Raffaele Fitto

La designazione di Raffaele Fitto come vicepresidente esecutivo della Commissione europea “è un risultato che credo debba inorgoglire tutta la Nazione, non solo i partiti della maggioranza. Ed è la ragione per cui mi auguro che tutte le forze politiche italiane si facciano parte attiva presso le proprie famiglie politiche europee affinché questo risultato, così importante per la nostra Nazione, possa essere raggiunto rapidamente e senza inciampi, per consentire alla Commissione, in un momento così delicato, di essere pienamente funzionante dal primo dicembre”.

Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, intervenendo nell’Aula del Senato per le comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo, spiegando che “questa nuova legislatura europea si è aperta all’insegna della preoccupazione e dell’incertezza per il protrarsi della guerra in Ucraina, per la drammatica escalation in Medio Oriente, per i mutamenti geopolitici. E per le molte difficoltà che attraversa l’economia europea, in parte conseguenza di questi scenari e in parte figlia degli errori del passato”.

“Non mancheranno le occasioni per dividerci nel corso di questa legislatura europea su tanti temi su cui le diverse forze politiche hanno opinioni spesso radicalmente diverse, ma di fronte all’affermazione dell’interesse nazionale credo che abbiamo il dovere di essere uniti” ha proseguito la presidente del Consiglio, ricordando che l’ultima tornata elettorale europea “ha restituito alcuni messaggi molto chiari da parte dei cittadini europei” con una “nuova squadra che dovrà affiancare la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Di questa squadra farà parte il ministro Raffaele Fitto. Un notevole miglioramento per la nostra Nazione rispetto alla composizione della Commissione uscente”.

Per la Meloni, quindi, “ci sono momenti in cui l’interesse nazionale deve prevalere su quello di parte e mi auguro sinceramente che questo momento sia uno di quelli, senza distinguo e senza tentennamenti” perché “quelle attribuite a Raffaele Fitto” in qualità di vicepresidente esecutivo della Commissione Ue “sono deleghe di primissimo ordine”.

di Matilde Testa