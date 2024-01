Vertice Italia-Africa, Meloni: “Il Piano Mattei parte da 5,5 miliardi”

Annunciato nell’ottobre 2022 come uno dei punti più importanti del governo, in grado “di rimuovere le cause che portano i migranti ad abbandonare la propria terra, le proprie radici culturali, la propria famiglia per cercare una vita migliore in Europa; un modello virtuoso di collaborazione e di crescita tra Unione Europea e nazioni africane, anche per contrastare il preoccupante dilagare del radicalismo islamista, soprattutto nell’area sub-sahariana”, il Piano Mattei dal 10 gennaio 2024 è diventato legge, grazie al voto favorevole della Camera e oggi è stato presentato a Roma durante il vertice internazionale “Italia-Africa. Un ponte per una crescita comune”. Per la prima volta il summit non si è tenuto a livello ministeriale ma tra capi di Stato, presenti la presidente del Consiglio Meloni, i leader dei Paesi africani, i vertici dell’Unione europea, dell’Unione africana e delle principali Organizzazioni internazionali. Infrastrutture, energia, sanità, alimentazione, cultura, formazione e migrazioni: questi i punti del Piano Mattei, che prevede partenariati per investimenti in Africa in cambio di approvvigionamento energetico e gestitone dei flussi migratori.