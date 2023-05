11 anni bastano a porre la domanda giusta

Torno con piacere sulla vicenda della foto di Chiara Ferragni “quasi nuda” e della bacchettata ricevuta dalla superstar delle influencer da una ragazzina di 11 anni, in uno dei tanti commenti in rete. Ho già avuto modo di sottolineare, opinione strettamente personale e naturalmente più che confutabile, di come da quella futura donna sia arrivata una signora lezione a tutti noi. Quale che sia, infatti, il nostro grado di coinvolgimento nell’arena social e le nostre idee sul mostrarsi o meno in pubblico e in che modo, dalla ragazza è arrivata un’indicazione precisa riguardo ciò che proprio il mondo degli adulti non riesce a trasmettere quasi mai con un minimo di fermezza. Che pure i giovanissimi si aspettano.

Alla domanda dell’undicenne se la foto volesse indicare una “necessità” di spogliarsi, più che mettersi a nudo, la stessa Chiara Ferragni ha finito con il reagire attaccando i “puritani“, sostenendo che certi commenti le confermerebbero proprio l’opportunità di quel genere di foto. Nessuna polemica diretta nei confronti della ragazzina, ma una dura presa di posizione più generale.

Nulla che ci sconvolga e Chiara Ferragni si conferma perfettamente in grado di difendersi (anche molto bene) da qualsiasi critica. Restano, però, totalmente inevase la domanda e la critica arrivate dalla più giovane protagonista di questa vicenda.

Che razza di messaggi facciamo passare noi adulti? Il tema non si esaurisce certo con il nudo, anzi… Per quel poco che vale la nostra posizione, dovremmo considerare ben peggiori gli spettacoli di aggressività fine a se stessa che spesso offriamo da adulti agli occhi dei nostri figli. E qui i puritani – per esempio – non c’entrano proprio niente.

di Fulvio Giuliani