A Como, 2€ in più sullo scontrino per farsi tagliare un toast

Potremmo definirlo lo scontrino della discordia, quello pubblicato da un turista su TripAdvisor per denunciare l’insolita richiesta di un gestore di un bar a Gera Lario, sul lago di Como: un supplemento di 2€ per dividere un toast a metà. Totale per un toast vegetariano con patatine + supplemento ‘taglio’: 9,50€.

“Il formato del toast viene servito già tagliato in due esatte metà” ha scritto l’uomo sul noto sito di recensioni di viaggio, “ma siccome eravamo in due persone e abbiamo chiesto un toast che al tavolo avremmo mangiato in due allora sarebbe stato aggiunto il costo in più”.

Le reazioni del web non sono chiaramente mancate. Quasi tutte incentrate sull’ironia per eludere lo sconcerto: “Quella lama sul lago di Como”, “Faccia toasta” ma anche “Per due euro deve averlo affettato col Resegone”.

Il gestore del bar però non ci sta, difendendo le sue posizioni: “Se un cliente mi chiede di fare due porzioni di un toast devo usare due piattini, due tovaglioli e andare al tavolo impegnando due mani. È vero che il cliente ha sempre ragione, ma è altrettanto vero che le richieste supplementari hanno un costo”.

Forse è proprio vero che, a certe cose, è meglio reagire con tagliente…ironia.