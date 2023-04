Addio a Mary Quant, mamma della minigonna regina della rivoluzione

“Le vere creatrici della mini sono le ragazze, le stesse che si vedono per la strada”. È così che Mary Quant amava definire la nascita di un abbigliamento, per noi oggi usuale, ma che negli anni ‘60 fu il vero emblema dell’emancipazione femminile. La prima ad aver tagliato corto (in tutti i sensi) su quei diritti negati alle donne già da troppo tempo. “Non potevo aspettare ancora. Volevo cambiare le cose”. Non poteva che essere lei, la ragazzina ribelle che all’età di 16 anni decise di lasciare casa e trasferirsi a Londra, a cambiare radicalmente non solo la moda del ‘900 ma addirittura ad utilizzare proprio quella sua invenzione come strumento di lotta. Quei celebri anni ‘60, di benessere economico e di grandi entusiasmi ma anche di diritti negati, in primis quelli delle donne, che chiedevano una maggiore uguaglianza nella società, la fine del patriarcato e delle disparità di genere. Le gambe, da sempre coperte, divennero libere e progressiste, finalmente scoperte, e milioni di ragazze cominciarono a sfilare per le strade delle città europee rivendicando la propria libertà (anche di movimento).

A Londra, Mary conobbe il suo futuro marito Alexander Plunket Greene e insieme a lui aprì la sua boutique Bazaar, sulla Kings Road, nel 1955. Non era più il tempo delle mezze misure, serviva un taglio netto per spezzare abitudini tradizionali e attuare finalmente il cambiamento. Così Mary Quant cominciò a vendere le minigonne e a sfondare nel mondo della moda, diventando una delle icone simbolo del movimento Swinging London, basato sull’attivismo politico del movimento antinucleare e di liberazione sessuale.



Si è spenta oggi a 93 anni nella sua casa del Surrey, la stilista britannica che ha rivoluzionato la moda e il mondo femminile. Proprio lei, per sempre, la mamma della minigonna e regina della rivoluzione.

Di Claudia Burgio