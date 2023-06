Addio Nerone, il cane simbolo di Castellammare di Stabia

Chi è vicino al mondo animalista sa quanto ancora soprattutto al Sud esistano realtà difficili, dove il rispetto per gli animali non c’è. E invece è una storia di segno opposto quella di Nerone, un bellissimo cane diventato il “sindaco” di Castellammare di Stabia. Nerone era stato “adottato” da tutta la cittadinanza, per anni ha accompagnato gli eventi e le feste del Paese fino appunto a essere nominato primo cittadino.

Un paio di anni fa Nerone era stato adottato da un medico della ASL, dopo che qualcuno l’aveva segnalato per farlo accalappiare. Nerone, anziano, si è spento pochi giorni fa. E sui social i volontari commossi lo ricordano in lacrime.

Un cane amato da tutti e una storia per una volta bella, di cura e amore nei confronti di un animale che ha portato gioia a tutta la cittadinanza.

Di Annalisa Grandi