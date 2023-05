Annunziata lascia la Rai: “Dimissioni irrevocabili”

“Non ci sono le condizioni per una collaborazione. Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni”, è così che Lucia Annunziata ha comunicato con una lettera le sue dimissioni alla Rai, sottolineando di non condividere l’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi: “In particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’azienda che vi apprestate a governare. Dunque non ci sono le condizioni per una collaborazione”.

La giornalista ha annunciato le sue dimissioni, dopo quasi trent’anni di lavoro presso la società italiana di servizio pubblico radiofonico e televisivo, proprio nel giorno in cui il cda ha approvato le nuove nomine. L’ennesimo addio, dopo quello di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, passati a Discovery.