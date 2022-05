Aspettando un miracolo

Ve le ricordate le immagini dei top manager delle grandi istituzioni bancarie statunitensi – con gli scatoloni pieni delle loro cose, qualche documento, foto ricordo, gadget e musi lunghi – mentre uscivano dai loro grattacieli di Wall Street dopo la crisi dei mutui? Panico diffuso, bancari che rispondevano alle nostre preoccupate chiamate, un’aria cupa da tregenda. Il re era nudo e il vitello d’oro spappolato.

Arriva il Covid. Tutti a pensare a un maledetto villaggio di pescatori cinesi, Wuhan. In realtà una città di oltre dieci milioni di abitanti, perché ai cinesi piace esagerare. Pipistrelli sul banco degli imputati, laboratori segreti, ora ci vogliono conquistare col virus. Morti, feriti e soprattutto una cacofonia di esperti (forse). La Xylella intanto distruggeva l’olio pugliese (il nostro oro) e i grillini dicevano no. A tutto. Peggio delle cavallette, anche se in Sardegna, ma lì ci sono abituati, qualcuna era arrivata dall’Africa nonostante le preghiere del mese mariano. Perché non ci siamo fatti mancare nulla, nemmeno il ridicolo.

Poi è arrivata la guerra. In giro ce ne sono tante e non gliene importa nulla a nessuno, tranne ai mercanti di armi. Pochi hanno letto, studiato e diffuso le idee di una donna, Anna Politkovskaja, che fin dalla fine degli anni Novanta ci aveva descritto chi era questo mediocre funzionario figlio del Kgb, lo zar Putin. Che comunque ci faceva comodo per mille ragioni. Anna no. L’ha fatta assassinare.

La guerra continua ed è a poche miglia da casa nostra. Anche il Covid con le sue varianti non è che se ne sia andato per decreto governativo e staremo a vedere cosa accadrà. Lasciando perdere la peste suina dei cinghiali di Roma, fatto locale, ecco che dal leggendario Spallanzani arriva il primo caso di vaiolo delle scimmie. E dopo i generali, i politologi e gli strateghi da talk tornano in tv gli infettivologi. Non ne potevano più di essere stati messi da parte. Dimenticavo: la crisi del grano! Ma non erano biscotti e pasta di solo grano italiano garantito? E c’è pure l’argilla, con la quale si fanno le piastrelle. Sì, anche quella terra rossiccia arriva dall’Ucraina. Almeno così ci dicono prima di avvertirci che il catalogo è vecchio e va aggiornato coi nuovi prezzi: «Il petrolio, il gas… Sa, tutto è aumentato».

Qui ci vuole un Mosè che scenda dal monte o un Messia che ci dia una regolata. Unica consolazione: un tempo, per queste disgrazie, morivano milioni di individui. Poi sono arrivati Galileo, Spinoza, Newton e la penicillina, i vaccini e le immunoterapie. Almeno per quelli che credono nella scienza, che ci dimostra da qualche secolo che “uno non vale uno”.

di Andrea Pamparana