Blanco palpeggiato a Milano: cosa succede se il molestato è un uomo?

Che succede se ad allungare un po’ troppo le mani è una donna? Il fattaccio è avvenuto sabato scorso a Milano durante un concerto. Quando il cantante Blanco è sceso in mezzo ai fan una di loro lo ha palpeggiato a lungo e la scena è stata immortalata in un video. Risultato: è scoppiata la polemica.

Sui social c’è chi parla di molestie e chi invece ripropone la stessa odiosa frase che tante volte si è sentita in circostanze simili: «Se l’è cercata». È interessante vedere come la sensibilità sia cambiata anche quando gli episodi riguardano gli uomini. Ora, è vero che quando un cantante scende in mezzo al pubblico è prevedibile che qualcuno cerchi di toccarlo. In questo caso il gesto era però diretto proprio alle parti intime, da qui lo scatenarsi del dibattito. Al quale, per la cronaca, il protagonista o presunta vittima ha scelto per il momento di non prendere parte.