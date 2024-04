Cassazione e autovelox fuorilegge

Prima c’era il fuorilegge che abbatteva gli autovelox; ora la Corte di cassazione che, in nome della legge, li rade al suolo. La sentenza parte da uno specifico ricorso, ma comporta effetti su tutti gli autovelox e racconta di un Paese in cui è pressoché impossibile essere in regola.

In pratica la Corte ha rilevato che le apparecchiature utilizzate per controllare la velocità delle vetture sono state sì autorizzate dal governo, ma non sono mai state controllate e omologate, dal che deriva la non credibilità di quel che accertano. Considerato che si era partiti dai ricorsi al giudice di pace – contraddetti da quello ordinario – e considerato quindi l’intero iter dei ricorsi, significa che da due o tre anni vengono elevate multe che possono essere contestate e annullate. E, come al solito: fesso chi ha pagato.

Ma com’è possibile che una cosa in uso alle forze dell’ordine e alle polizie municipali sia irregolare? Perché c’è un buco nella legge che descrive la regolarità. Il proclama non corrisponde alla pratica. Il mostro burocratico che azzanna il privato cittadino si gira e addenta la burocrazia pubblica: il controllore che neanche era consapevole di dovere controllare quel che usa per il controllo degli altri.

In una questione apparentemente limitata – benché riguardi un numero enorme di persone – si ritrova l’intera traccia genetica di una pretesa regolatoria che non riesce a essere regolare in sé. Anziché abbatterli, gli autovelox, li si eriga a esempio.

di Sonia Falleri