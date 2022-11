Chi ha paura di Halloween

L’immane tragedia in Corea del Sud rende difficile parlare di Halloween, ma le cause dell’assurda calca mortale di Seul devono essere ricercate nell’entusiasmo irrefrenabile per il primo raduno di massa senza mascherine dopo la pandemia, nell’allucinante e dilettantesca decisione di consentire un simile affollamento in stradine strette e senza sfoghi e – parrebbe – nel fanatismo per alcune star avvistate in zona, che avrebbe innescato movimenti della folla incontrollabili.

Halloween – in condizioni normali – è ormai in tutto il mondo nulla più che una scusa per far festa. Quindi, calma.

Anche in Italia è partita la caccia a zucche e streghe, con fior di commenti e commentatori contro questa stramba festa ormai diventata di culto e massa anche da noi.

Non è una nostra tradizione, verissimo. È una baracconata, ancor più vero. È una straordinaria occasione (trash) di business, stravero. E allora? Il nostro mondo è sempre più e sarà sempre più un Melting pot, risultato di una continua commistione di tradizioni, costumi e abitudini, cosa che inquieta alcuni a giorni alterni. Quando fa fare quattrini, per esempio, in genere va benissimo… provate a trovare una stanza libera in questi giorni, a prezzi umani, alla faccia di certe letture catastrofiste.

Halloween non ha nulla a che vedere – modestissima opinione di chi scrive – con l’esaltazione del male, del sanatismo, del culto della morte (non dei morti, per cui ad avere un culto dalla notte dei tempi siamo stati per primi proprio noi) o addirittura della violenza.

Ma li avete visti adulti e bambini che partecipano a raduni o feste di Halloween?! Vi sembrano adepti di sette sataniche o chissà cos’altro o semplicemente cuccioli attratti dalle carnevalate – italianissima tradizione – e adulti desiderosi di concedersi un’ora leggera?! Se vogliamo, anche un po’ da pirla, ma del tutto innocui e inoffensivi.

“Dagli a Halloween” è uno degli ultimi sport di cinici, snob e autoproclamatisi sacerdoti della cultura e delle tradizioni. Gente il più delle volte fondamentalmente invidiosa di chi riesca ancora a non prendersi troppo sul serio e farsi una risata anti-stress. E che accada vestiti da fantasma e zombie o da Arlecchino e Pulcinella (maschere mica troppo buoniste, per esempio) l’umanissimo consiglio è: fate un po’ fare quello che piace alle persone.

Alla peggio, basta aspettare che passi la notte delle streghe per ritrovarsi tutti rigorosamente – io per primo – in giacca e cravatta. Capirai che figata.

Di Fulvio Giuliani