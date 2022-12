Chi ha paura di J.K. Rowling?

Se non si può pensare di istituire centri antiviolenza e di ascolto riservati alle sole donne – come da lei fatto totalmente a proprie spese nella sua Edimburgo proprio in queste settimane – se farlo significa sfidare consapevolmente gli attivisti più arrabbiati della comunità Lgbtq+ c’è da pensare che forse qualcuno questa battaglia deve pur combatterla.

Se non si può pensare di istituire centri antiviolenza e di ascolto riservati alle sole donne – come da lei fatto totalmente a proprie spese nella sua Edimburgo proprio in queste settimane – se farlo significa sfidare consapevolmente gli attivisti più arrabbiati della comunità Lgbtq+ c’è da pensare che forse qualcuno questa battaglia deve pur combatterla.