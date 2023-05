Doccia nella fontana di Fiumicino e l’educazione civica va in vacanza

Se ci fosse una lista delle cose più bizzarre ma anche poco opportune fatte nella vita, sicuramente spiccherebbe la doccia all’aria aperta nella fontana dell’aeroporto di Fiumicino a Roma. Peccato sia successo davvero.

Niente pudore, nonchalance e zero chiacchiere. Shampoo alla mano e come se nulla fosse un uomo di 40 anni in boxer si è accuratamente lavato, davanti ai passeggeri increduli con tanto di valigie in una mano e un biglietto aereo nell’altra.

“Sperare” che l’uomo non sia un connazionale italiano è forse l’unica “consolazione amara” di questa vicenda, che inevitabilmente ricorda il degrado a cui oramai assistiamo da anni con l’arrivo dell’estate: le incursioni dei turisti nelle fontane (non solo) romane, patrimonio storico e culturale del nostro Belpaese.

Negli anni i casi sono stati così numerosi, in tutta Italia, da rendere necessario l’entrata in vigore del daspo urbano nel 2017, con multe che vanno dai 160 ai 450 euro (se pagata subito). Speriamo che l’episodio di Fiumicino non sia il primo di una prossima ondata di “docce storiche” nel nostro patrimonio culturale, che dovremmo preservare e tutelare maggiormente. Una cosa è certa però, ridicolo che sia stato necessario istituire un divieto su una cosa così ovvia come il rispetto del suolo pubblico e di monumenti storici. Forse dovremmo tornare tutti a scuola di educazione civica, turisti compresi.

Di Claudia Burgio