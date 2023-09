Fame da dittatore

Per esempio Abu Alì, cuoco personale di Saddam Hussein, ricorda il suo principale come un autentico amante del cibo iracheno, quello vero (kofta, pacha, qubbah) originario del Tikrit; ma attenzione: bastava un granello di sale in più (o in meno) per far scattare una sanzione pecuniaria pari a 150 dinari. La cucina, altresì, faceva parte dell’ingranaggio bellico di Saddam, che nel suo ultimo periodo al potere esigeva che nelle decine di sue residenze personali venissero preparati e serviti colazione, pranzo e cena, sempre alla stessa ora e anche in sua assenza: una tecnica per aggirare spie e nemici. Paranoia, veleni, calunnie sostavano presso i fornelli del dittatore ugandese Idi Amin. Il suo cuoco personale Otonde Odera giura che non fosse cannibale come leggenda vuole, piuttosto un amante della capra arrosto e, in qualche modo, necessitato a decimare i suoi stretti collaboratori, a far agonizzare centinaia di dissidenti in fosse piene di sterco, a fucilare persone sulla base di una semplice illazione. Nel frattempo le cucine continuavano il loro saporito tran tran, che tutti avevano bisogno di lavorare.